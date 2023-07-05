Врач-реабилитолог Васильев заявил, что Костомаров восстановится через полгода-год

Он отметил, что ходить на ножных протезах довольно легко, главное научиться держать баланс. По словам Васильева, научиться ходить по лестнице немного сложнее, но Костомаров уже научился.

При этом управлять рукой, указал Васильев, будет довольно сложно. Он объяснил, что для этого необходимо научить мозг работать остаточными импульсами. По словам реабилитолога, такой процесс занимает несколько месяцев и даже больше.

Ранее врач-остеопат Иван Борисенко заявил, что Роман Костомаров показывает настоящий чемпионский дух. Так он оценил тренировки спортсмена с протезами. При этом врач предупредил, что нужно не забывать об ослабленном после операций иммунитете, сообщает «Радиоточка НСН».

