Новый странный симптом выявлен у заражённых COVID-19
Медики определили еще один симптом у заражённых новым коронавирусом – у значительного числа пациентов клиники в Коммунарке в Новой Москве отмечаются высыпания на руках и животе. Об этом проинформировал главный врач стационара Денис Проценко во время онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
Как подчеркнул Проценко, тему мутации вируса COVID-19 можно обсуждать, только наблюдая за течением болезни и результатами клинических исследований, которые также необходимо сравнивать с опытом коллег из-за рубежа.
По словам главврача, у большинства пациентов с подтверждённым короанвирусом заметны кожные проявления, о которых не так много сообщалось ранее. Причём высыпания имеют различную локацию – прежде всего на коже кистей и живота, передает ТАСС.
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