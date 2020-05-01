Новый странный симптом выявлен у заражённых COVID-19

Медики определили еще один симптом у заражённых новым коронавирусом – у значительного числа пациентов клиники в Коммунарке в Новой Москве отмечаются высыпания на руках и животе. Об этом проинформировал главный врач стационара Денис Проценко во время онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.

Как подчеркнул Проценко, тему мутации вируса COVID-19 можно обсуждать, только наблюдая за течением болезни и результатами клинических исследований, которые также необходимо сравнивать с опытом коллег из-за рубежа.

По словам главврача, у большинства пациентов с подтверждённым короанвирусом заметны кожные проявления, о которых не так много сообщалось ранее. Причём высыпания имеют различную локацию – прежде всего на коже кистей и живота, передает ТАСС.

