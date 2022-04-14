Врач рассказала о тяжелых последствиях затяжного насморка
Врач-терапевт ярославской клиники «РЖД-Медицина» Ирина Сайног заявила, что обычный насморк должен проходить за 5–7 дней, сообщает «Вечерняя Москва».
Она отметила, что причинами затяжного насморка могут быть аллергия, неправильное лечение, сухой воздух в помещении, и если насморк длится более двух недель, то следует обратиться к специалисту.
Сайног рассказала, что отказ от лечения может привести к тому, что ринит осложниться воспалением пазух носа (синуситом), а также воспалением в среднем ухе (отитом), фарингитом и ларингитом, гайморитом.
«Самым неприятным последствием хронического насморка является образование полипов и кист в полостях и пазухах, которые мешают носовому дыханию. Вылечить их каплями не получится — они требуют хирургического вмешательства», — резюмировала врач.
Ранее юрист BGP Litigation Екатерина Третьякова рассказала, что пациент, получивший неправильное лечение, может рассчитывать как на возмещение причинённого вреда, так и на компенсацию морального ущерба, сообщает RT.
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