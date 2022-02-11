Вирусолог заявил, что через два года COVID-19 превратится в обычную простуду

По его словам, какое-то время будет спокойный период, потому что коронавирус не сможет пробиться через коллективный иммунитет. Чумаков также отметил, что иммунитет против коронавируса нестойкий, и приход следующей волны неизбежен, но она не будет массовой.

«Постепенно волны будут идти по нисходящей. Они будут все реже и реже, ниже и ниже. Постепенно, года черед два, все это превратится в обычную простуду», – сказал Чумаков.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что длинная волна «омикрона» в России может привести к заражению коронавирусом 30-40% жителей страны, однако этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

