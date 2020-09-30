Врач рассказала о схожести гриппа с коронавирусом

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что нрипп может негативно повлиять на тяжесть заражения коронавирусом.

Она отметила, что коронавирус и грипп – два совершенно разных вируса, которые не обмениваются никакими компонентами. По ее словам, если человек заразится обоими вирусами, то на организм будет оказана двойная нагрузка.

Баранова заявила, что новые штаммы нельзя нейтрализовать антителами к вирусу, который «был изначально».

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что прививку от гриппа уже сделали более 16 млн жителей России.

Она подчеркнула, что в планах властей привить до 60% россиян. Также Попова отметила, что в больницы страны поставляют 4 вида отечественной вакцины от гриппа.

