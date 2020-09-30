Врач рассказала о схожести гриппа с коронавирусом
У гриппа и коронавируса схожие симптомы, заявила врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Белова.
Она напомнила, что поражается респираторный тракт, вследствие чего люди чихают, кашляют, развивается насморк. При этом возбудитель болезни вместе с капельками слюны попадает в воздух, и рядом стоящий здоровый человек может его вдохнуть и заразиться, отметила врач.
«Для того, чтобы не заразиться, нужно мыть руки и пользоваться санитайзерами, стараться избегать мест с большим скоплением людей, а если пришлось выйти из дома, то обязательно надевать маску и менять ее каждые два часа», - сказала Белова.
Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что нрипп может негативно повлиять на тяжесть заражения коронавирусом.
Она отметила, что коронавирус и грипп – два совершенно разных вируса, которые не обмениваются никакими компонентами. По ее словам, если человек заразится обоими вирусами, то на организм будет оказана двойная нагрузка.
Баранова заявила, что новые штаммы нельзя нейтрализовать антителами к вирусу, который «был изначально».
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что прививку от гриппа уже сделали более 16 млн жителей России.
Она подчеркнула, что в планах властей привить до 60% россиян. Также Попова отметила, что в больницы страны поставляют 4 вида отечественной вакцины от гриппа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru