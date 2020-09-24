В Москве число больных ОРВИ и гриппом выросло в 3 раза

Глава города отметил, что этот процесс сопровождается ростом выявляемости новых случаев коронавируса. Собянин объяснил это, в частности, «кардинальным увеличением тестов».

Также Собянин заявил, что в Москве серьезно выросло число заболевших коронавирусом, которым требуется госпитализация. По его словам, ситуация в городе усложняется. В таких условиях власти Москвы обсуждают возможность возвращения ограничительных мер для пожилых горожан и людей с хроническими заболеваниями.

