В Москве число больных ОРВИ и гриппом выросло в 3 раза

Число больных ОРВИ и гриппом в Москве за последние три недели увеличилось в 3 раза. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Москвичей призвали ограничить контакты и носить защитные маски

Глава города отметил, что этот процесс сопровождается ростом выявляемости новых случаев коронавируса. Собянин объяснил это, в частности, «кардинальным увеличением тестов».

Также Собянин заявил, что в Москве серьезно выросло число заболевших коронавирусом, которым требуется госпитализация. По его словам, ситуация в городе усложняется. В таких условиях власти Москвы обсуждают возможность возвращения ограничительных мер для пожилых горожан и людей с хроническими заболеваниями.

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ФОТО: pxhere.com
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