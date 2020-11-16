Врач рассказала, как подготовиться к сдаче ПЦР-теста

«Поэтому за час до взятия мазка нужно освободить нос от избытка выделений. Также за час до этого важно не закапывать капли в нос, не пользоваться спреями, особенно на масляной основе. Так как мазок берётся и со слизистой ротоглотки, нельзя за час до исследования полоскать ротоглотку, принимать пищу, пить воду», - сказала врач в эфире «Радио 1».



Кузнецова также отметила, что точность теста зависит от того, сколько времени прошло с момента инфицирования, так как вирус не живет в носу или во рту, а лишь проникает таким путем в организм.



Ранее в Подмосковье заработал сервис, который присылает СМС-сообщения с результатами тестов на коронавирус.

