Врач рассказала, как подготовиться к сдаче ПЦР-теста
Для точного результата ПЦР-теста пациентам нужно соблюдать несколько простых условий, заявила заведующая лабораторией Видновской районной клинической больницы Юлия Кузнецова.
Она напомнила, что мазок берут из носа и ротоглотки.
«Поэтому за час до взятия мазка нужно освободить нос от избытка выделений. Также за час до этого важно не закапывать капли в нос, не пользоваться спреями, особенно на масляной основе. Так как мазок берётся и со слизистой ротоглотки, нельзя за час до исследования полоскать ротоглотку, принимать пищу, пить воду», - сказала врач в эфире «Радио 1».
Кузнецова также отметила, что точность теста зависит от того, сколько времени прошло с момента инфицирования, так как вирус не живет в носу или во рту, а лишь проникает таким путем в организм.
Ранее в Подмосковье заработал сервис, который присылает СМС-сообщения с результатами тестов на коронавирус.
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