Ракова: ПЦР-тестирование в Москве стало доступнее
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в московских поликлиниках увеличили количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование.
Ракова отметила, что ежедневно в столице выявляют несколько тысяч заболевших COVID-19. «Чтобы обеспечить жителей Москвы доступной и удобной диагностикой приняли решение с завтрашнего дня расширить количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование более чем на тысячу», - добавила вице-мэр.
По словам Раковой, уже 13 ноября свободных окошек для записи во всех точках станет больше, число ежедневно доступных слотов в 162 поликлиниках взрослой сети составит 4 860, а в 45 детских поликлиниках - 1 170. При этом процедурные кабинеты увеличили часы работы.
Результаты исследований будут доступны в электронной медицинской карте жителя Москвы, а также в приложении «ЕМИАС.ИНФО» в течение трёх дней с момента сдачи анализа.
Кроме общедоступной записи на ИФА- и ПЦР-тестирование, в Москве тесты на COVID-19 являются обязательными для горожан с признаками ОРВИ и пневмонией, а также для пациентов неинфекционных стационаров, в том числе при плановой госпитализации.
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