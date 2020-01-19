Врачи рассказали, что мешает хорошему сну
Просмотр смартфона и телевизора, фильмов, которые щекочут нервы, тяжелая и жирная пища, физические нагрузки отрицательно влияют на способность организма засыпать. Об этом заявила врач-сомнолог Алёна Гаврилова.
«Конечно, использование гаджетов перед сном и засыпание под телевизор — одна из самых вредных привычек. Дело в том, что мигающий и, в частности, синий свет влияет на выработку мелатонина — гормона сна — и мешает засыпанию», — пояснила эксперт в интервью «Вечерней Москве».
Гаврилова рекомендовала не нагружать пищеварительную систему плотным ужином и посоветовала легкий перекус на ночь.
«Переедать, ужинать плотно нельзя — для переваривания нужны большие ресурсы, и сон после такого приёма пищи будет некачественным. Вместе с тем нельзя ложиться голодным. Идеальным станет лёгкий, некалорийный перекус», — отметила врач.
Выброс гормонов стресса в процессе просмотра остросюжетных фильмов, а также адреналина - после тренировки осложняют засыпание. Сомнолог напомнила о пользе спокойных пеших прогулок на свежим воздухе по вечерам.
Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в эфире НСН рассказал, от чего зависит хороший сон.
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