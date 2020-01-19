Врачи рассказали, что мешает хорошему сну

Просмотр смартфона и телевизора, фильмов, которые щекочут нервы, тяжелая и жирная пища, физические нагрузки отрицательно влияют на способность организма засыпать. Об этом заявила врач-сомнолог Алёна Гаврилова.

«Конечно, использование гаджетов перед сном и засыпание под телевизор — одна из самых вредных привычек. Дело в том, что мигающий и, в частности, синий свет влияет на выработку мелатонина — гормона сна — и мешает засыпанию», — пояснила эксперт в интервью «Вечерней Москве».