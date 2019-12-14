Малышева подтвердила вред продуктов, вызывающих бессонницу
Российская телеведущая Елена Малышева прокомментировала выводы американских ученых о способности рафинированных углеводов, содержащиеся в сахаре, рисе и белом хлебе, вызывать бессонницу. Доктор медицинских наук подтвердила URA.RU их отрицательное влияние на организм. Малышева отметила, что рафинированные углеводы, являющиеся глюкозой, при недостатке расходования энергии превращаются в жир.
Телеведущая рекомендовала сократить употребление рафинированных углеводов, которые способны вызвать ожирение, инфаркты, инсульты, а также онкологические заболевания.
«Можно есть хоть торты, хоть конфеты, хоть сахар, но маленькими порциями», — цитирует Марышеву RT.
Ранее ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете (США) выяснили, что продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов могут вызывать бессонницу.
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