Россиянам рассказали, как аллергики могут облегчить жизнь рядом с питомцем
Чтобы аллергики могли спокойно жизть рядом со своими питомцами, им следует организовать в доме «чистую зону». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала эксперт по уходу за животными TROUVER Джин Иши.
Он пояснила, что организм имеет шанс восстановиться после воздействия аллергенов во время сна. Поэтому спальня должна быть закрыта для питомца, его нельзя пускать на кровать. Также следует установить очиститель воздуха.
Иши указала, что после общения с питомцем необходимо сразу мыть руки с мылом, а после прогулки - менять верхнюю одежду. Кроме того, следует «регулярно стирать все предметы, с которыми контактирует питомец». Это лежанки, мягкие игрушки, поводки, попоны и даже когтеточки.
«Стирка с добавлением гипоаллергенного кондиционера уничтожает белки-аллергены. Если стирать нельзя, стоит хотя бы раз в неделю обрабатывать парогенератором или очищать пылесосом», — указала она.
Эксперт добавила, что данные рекомендации касаются также автомобильного кресла и переноски, так как аллергены накапливаются в транспорте не меньше, чем дома.
Ранее специалисты Сеченовского и Венского медицинского университетов представили технологию создания вакцин против аллергии на кошек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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