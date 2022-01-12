Врач рассказал, почему вредно «залипать» в телефоне перед сном

У феномена «залипания» в смартфоне перед сном в современном мире появилось специальное название — прокрастинация в ущерб сну, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление врача-терапевта, кардиолога Юлию Фокину.

Эксперт назвала опасные ошибки при зарядке смартфона

По ее словам, таким образом человек оттягивает момент засыпания. «Это действие дает ему ощущение свободы и контроля над своей жизнью, чего так не хватает в дневные часы, в том числе на работе», — заявила эксперт.

По ее словам, такая привычка может негативно отразиться на здоровье. Самая распространенная проблема — воспаление сухожилия, которое координирует работу большого пальца руки. Это происходит из-за того, что человек слишком долго листает ленту.

Также гаджеты приводят к выработке привычки резкого переключения внимания. Из-за этого человек не может полностью закончить свою мысль, а в самых запущенных случаях утрачивает способность размышлять — анализировать информацию и верно ее истолковывать.

Как сообщил ранее китайский инженер-физик Шан Чжинан из Университета Цинхуа, взаимосвязь между излучением мобильных телефонов и развитием злокачественных опухолей не подтверждена. Соседство с базовой станцией негативно не сказывается на здоровье человека. Он подчеркнул, что излучение вблизи нее минимально.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Смартфоны
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