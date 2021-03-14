Эксперт назвала опасные ошибки при зарядке смартфона

Насибулина предостерегла от использования так называемых универсальных зарядок китайского производства и посоветовала пользоваться оригинальными адаптерами. Ставить гаджет на подзарядке необходимо, когда осталось 10-15 процентов. Прекращать подзарядку аккумулятора нужно при 80 процентах.

При покупке зарядного устройства нужно знать максимальную мощность зарядки телефона и поддерживает ли он функцию быстрой зарядки. Эти сведения можно узнать в интернете, вбив в поиск модель телефона.

