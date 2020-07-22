Врач рассказал об ограничениях для сдачи теста на COVID-19 в Москве

«ПЦР-анализ проводится для всех москвичей, для людей у которых есть полис Российской Федерации. Проводится эта процедура по записи, любой человек может записаться по телефону или через портал mos.ru, или через портал emias.info. Кабинеты работают в будние дни с 13:00 до 17:00 и в выходные и праздничные с 9:00 до 13:00. То есть функционирует это семь дней в неделю», - сказал врач.

При этом ПЦР-тестирование не связывает почти никакими ограничениями сдающего тест человека. Так, до забора материала не рекомендуется два часа пить, есть и курить. А людям с повышенной температурой следует вызывать врача на дом.

Главврач описал также, как именно проходит процедура ПЦР-тестирования и в какие сроки пациент может получить результаты.

«Сама процедура происходит следующим образом: стерильным тампончиком на палочке производится мазок из ротоглотки, а вторым из полости носа. Затем этот биоматериал помещается в пробирки со специальной средой, и они отправляются в централизованную лабораторию. В лаборатории биоматериал анализируется на наличие следов вируса и дальше эти анализы транслируются в электронную карту москвича и в личную медицинскую электронную карту, и пациенту второй раз приходить в поликлинику не нужно», - добавил Сандаков.

