Врач рассказал об ограничениях для сдачи теста на COVID-19 в Москве
За время эпидемии коронавируса в Москве были обследованы более 4,3 миллиона жителей города, а с 16 июля в столице доступно бесплатное ПЦР-тестирование на базе городских медучреждений.
Главный врач городской поликлиники №109 Яков Сандаков рассказал НСН, кто и как может записаться на ПЦР-тестирование.
«ПЦР-анализ проводится для всех москвичей, для людей у которых есть полис Российской Федерации. Проводится эта процедура по записи, любой человек может записаться по телефону или через портал mos.ru, или через портал emias.info. Кабинеты работают в будние дни с 13:00 до 17:00 и в выходные и праздничные с 9:00 до 13:00. То есть функционирует это семь дней в неделю», - сказал врач.
При этом ПЦР-тестирование не связывает почти никакими ограничениями сдающего тест человека. Так, до забора материала не рекомендуется два часа пить, есть и курить. А людям с повышенной температурой следует вызывать врача на дом.
Главврач описал также, как именно проходит процедура ПЦР-тестирования и в какие сроки пациент может получить результаты.
«Сама процедура происходит следующим образом: стерильным тампончиком на палочке производится мазок из ротоглотки, а вторым из полости носа. Затем этот биоматериал помещается в пробирки со специальной средой, и они отправляются в централизованную лабораторию. В лаборатории биоматериал анализируется на наличие следов вируса и дальше эти анализы транслируются в электронную карту москвича и в личную медицинскую электронную карту, и пациенту второй раз приходить в поликлинику не нужно», - добавил Сандаков.
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