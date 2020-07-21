Депутат Мосгордумы Самышина: В Москве проведено рекордное количество тестирований на COVID-19

За время эпидемии коронавируса в Москве были обследованы более 4,3 миллиона жителей города, сообщает информационное агентство «Москва» со ссылкой на депутата Мосгордумы, главного врача городской поликлиники №3 Елену Самышину.

«За время эпидемии в городе уже проведено рекордное количество тестирований: обследованы около 4,3 млн москвичей. Сейчас количество заболевших резко снижается, у медицинских учреждений появились свободные мощности. Поэтому есть возможность перераспределить эти ресурсы на другие направления, самые актуальные сейчас. Замечу, что показатели исследования важны не только для каждого конкретного человека; они позволят врачам сделать более точные статистические выводы о картине и динамике показателей по числу заболевших, перенесших болезнь бессимптомно, обладателей антител и иммунитета», - заявила Самышина.

Также депутат напомнила, что записаться и бесплатно сдать тест на коронавирус можно с помощью портала mos.ru:

«Если вы прикреплены к одной из городских поликлиник, запись доступна на портале mos.ru: раздел «Услуги», подраздел «Здоровье» и услуга «Запись на прием к врачу». В списке специализаций следует найти «Мазок на COVID-19 (ПЦР)» (для взрослых и детей), а затем выбрать удобную дату и время. Как и к остальным врачам, записаться на это исследование можно на официальном портале emias.info, в мобильных приложениях «ЕМИАС.ИНФО», «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также через информационные киоски в поликлиниках города. Любым из способов также можно перенести сделанную запись», - сообщила она.

По словам врача, если у москвича есть полис ОМС, но при этом он не прикреплен к городской поликлинике, то можно позвонить в пункт сдачи анализа в округе проживания, и его запишут на процедуру. Более того, Елена Самышина рассказала о подготовке к сдачи анализа и самой процедуре:

«Чтобы перенести запись, нужно также позвонить в поликлинику. С собой для сдачи анализа необходимо иметь полис ОМС и паспорт, на входе в пункт приема анализов измерят температуру, выдадут бахилы, маску и перчатки. Для чистоты и точности результатов рекомендуется: за два часа до процедуры воздержаться от приема пищи, питья и курения. За полчаса минимум не следует жевать жвачку, рассасывать конфеты, полоскать горло, а также пользоваться спреем и каплями для носа», - подчеркнула парламентарий.

Елена Самышина также отметила, что получить результаты теста можно в электронной медицинской карте на портале mos.ru или в приложении «ЕМИАС.ИНФО» в течение трех дней.

«Согласно последним данным, опубликованным на портале mos.ru, за месяц число новых случаев заражения сократилось на 45,9%, по результатам понедельника выявлено 602 новых случая. Половина из новых заболевших - это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24% - от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, 6,8% - старше 80 лет, 8,5% - дети. Пациенты, а также все, кто с ними контактировал, находятся под наблюдением врачей», - заключила Елена Самышина.

Напомним, что во время пресс-конференции в НСН врач-инфекционист Владимир Никифоров назвал сроки создания вакцины от коронавируса.

