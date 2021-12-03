Врач рассказал о применении новых антиковидных препаратов в Подмосковье
В ряде больниц Московской области используют новые антиковидные препараты российского производства, которые показывают высокую эффективность, сообщил главврач Домодедовской центральной горбольницы Андрей Осипов.
«Значительно быстрее пациенты выходят из нестабильного состояния и выздоравливают», – сказал Осипов в интервью «Радио 1».
По его словам, областные больницы имеют все необходимое для лечения больных COVID-19, свободных коек, запасов лекарств и кислорода там хватает.
Осипов, в частности, сообщил, что в Домодедовской больнице 40% свободного коечного фонда, «то есть места есть».
Ранее в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о «радикальном снижении» в регионе количества заразившихся COVID-19.
«В последние две, даже три недели мы видим радикальное снижение и выявленных случаев коронавируса и госпитализаций», - сказал Воробьёв.
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