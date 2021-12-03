Врач рассказал о применении новых антиковидных препаратов в Подмосковье

По его словам, областные больницы имеют все необходимое для лечения больных COVID-19, свободных коек, запасов лекарств и кислорода там хватает.

Осипов, в частности, сообщил, что в Домодедовской больнице 40% свободного коечного фонда, «то есть места есть».

Ранее в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о «радикальном снижении» в регионе количества заразившихся COVID-19.

«В последние две, даже три недели мы видим радикальное снижение и выявленных случаев коронавируса и госпитализаций», - сказал Воробьёв.

