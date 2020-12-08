Врач рассказал о последствиях COVID-19 для молодых людей

Основными последствиями перенесенной COVID-19 для молодых людей являются слабость в мышцах, хроническая усталость и психологические проблемы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на генерального секретаря итальянской Федерации врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти.

Специалист отметил, что около 30% переболевших молодых людей испытывают проблемы со сном, тревожность и переменчивость настроения. При этом в процессе заболевания пациенты от 20 до 40 лет ощущают каждый сигнал организма «в многократном объеме», – утверждает Скотти.

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Для минимизации негативных последствий после перенесенной болезни врач рекомендуют сохранять минимальный уровень физической активности даже тем, кто находится на самоизоляции. Эксперт утверждает, что 4-5 тысяч шагов достаточно, чтобы избежать чувства усталости и утомления.

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