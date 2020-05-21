Мишустин: Деньги медикам за апрель уже должны быть выплачены

Деньги медикам за апрель уже должны быть выплачены в полном объеме. Как пишет РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, каких-либо оснований для задержек выплат нет. Кроме того, глава кабмина поручил Минздраву и федеральному казначейству контролировать ситуацию с допвыплатами медикам, которые работают с зараженными COVID-19 пациентами, и рассказывать о текущей ситуации в ежедневной режиме.

Мишустин подчеркнул, что в регионы уже переданы все необходимые корректировки и разъяснения по президентским выплатам медицинским работникам. Оснований для задержек таких доплат нет. Также глава кабмина добавил, что в ряде регионов уже начались выплаты за май.

«Абсолютный приоритет»: Мишустин рассказал о выплатах надбавок медикам

Ранее НСН писала, что льготы, предусмотренные для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов необходимо распространить на занятых борьбой с COVID-19 врачей. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов.

В своем письме на имя вице-премьера России Андрея Белоусова он подчеркивает, что главный удар коронавмрусной инфекции приняли на себя именно сотрудники медучреждений. Поэтому им нужно дать существенные государственные социальные гарантии.

Он отметил, что в настоящее время в России в отношении военнослужащих и членов их семей, а также сотрудников органов внутренних дел действуют очень широкие меры социальной поддержки. Так, дети из их семей имеют первоочередное право зачисления в дошкольные учебные учреждения, а участники боевых действий могут получить скидку в 50% на оплату услуг ЖКХ.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
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