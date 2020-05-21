Мишустин: Деньги медикам за апрель уже должны быть выплачены

Деньги медикам за апрель уже должны быть выплачены в полном объеме. Как пишет РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, каких-либо оснований для задержек выплат нет. Кроме того, глава кабмина поручил Минздраву и федеральному казначейству контролировать ситуацию с допвыплатами медикам, которые работают с зараженными COVID-19 пациентами, и рассказывать о текущей ситуации в ежедневной режиме.

Мишустин подчеркнул, что в регионы уже переданы все необходимые корректировки и разъяснения по президентским выплатам медицинским работникам. Оснований для задержек таких доплат нет. Также глава кабмина добавил, что в ряде регионов уже начались выплаты за май.