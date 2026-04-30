Горячий чай провоцирует болезни желудочно-кишечного тракта, а также может навредить нервной системе и качеству сна, рассказала диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в беседе с НСН.



Употребление горячего чая сразу после еды может навредить здоровью, предупредили специалисты. По словам докторов, особенно опасна привычка пить чай после еды для людей с анемией. Все дело в том, что в этом напитке содержатся танины, которые связываются с белком и железом из пищи и препятствуют их усвоению. Об этом сообщила Lenta.ru. Белоусова согласилась с такой позицией.