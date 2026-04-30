Диетолог призвала россиян не пить чай перед едой
Употребления бодрящего напитка до приема пищи вредит желудку и пищеводу, заявила НСН Анна Белоусова.
Горячий чай провоцирует болезни желудочно-кишечного тракта, а также может навредить нервной системе и качеству сна, рассказала диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в беседе с НСН.
Употребление горячего чая сразу после еды может навредить здоровью, предупредили специалисты. По словам докторов, особенно опасна привычка пить чай после еды для людей с анемией. Все дело в том, что в этом напитке содержатся танины, которые связываются с белком и железом из пищи и препятствуют их усвоению. Об этом сообщила Lenta.ru. Белоусова согласилась с такой позицией.
«Очень горячий чай обжигает слизистую пищеводу, желудка, что может привести к развитию гастрита. Для людей с болезнями желудочно-кишечного тракта рекомендуется термическое щажение — никакой очень горячей и очень холодной пищи. Чай содержит кофеина больше, чем в кофе, а также танин — и то и другое мешают усвоению железа. Если мы едим что-то железосодержащее, то усвоение ухудшается. Если выпить до еды, то ничего страшного не будет, а если после или во время, то будет вредно. Крепкий и горячий не рекомендуется людям с проблемами желудка и двенадцатиперстной кишки. С другой стороны, если мы употреблям жирную пищу, то теплый чай способствует пищеварению. Это особенно важно в шашлычный сезон», — подчеркнула она.
Диетолог добавила, что ограничений по количеству напитка почти нет.
«Здоровому человеку его можно употреблять в любое время, что черный, что зеленый. Но если человек пьет по пять чашек в день, то надо выпивать его не крепким. Три-четыре чашки вполне допустимы в день. Учитывая тонизирующие свойства чая, лучше пить его в первую половину дня. Во вторую он должен быть уже некрепким. Нарушения сна, нервная возбудимость — все это может наступить из-за чая. В социуме сложилась привычка, что надо пить его с чем-то, но если есть проблемы с весом или сахаром в крови, то лучше заменить печенье, конфеты и зефир на нарезанные дольки яблок. Ритуал мы соблюдаем, но не перегружаем организм лишними калориями», — отметила она.
Ранее руководитель продуктового направления сети кофеен Cofix Константин Медведев объяснил НСН, почему в России стал популярен холодный чай.
Горячие новости
- Меликова смыло: Назначение судьи главой Дагестана назвали экзотикой
- Недопуск к ЕГЭ можно обжаловать через конфликтную комиссию
- Мостовой рассказал, зачем Бразилия купила права на трансляцию РПЛ
- Диетолог призвала россиян не пить чай перед едой
- Россияне назвали бюджет на майские праздники
- Глава «Эксмо» после допросов СК пообещал не маркировать все книги подряд
- Музыка в офисе помогает снизить стресс и повысить концентрацию
- Курс на соджу: Почему россияне чаще выбирают азиатский алкоголь
- В России ужесточили требования к вейпам и жидкостям для них
- В Анапе восстановили 800 метров пляжей после разлива нефтепродуктов