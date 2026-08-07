Россиянам назвали вредные сочетания продуктов, которые были популярны в СССР

По её словам, в этот список входит жирное мясо с картофельным пюре, которые заставляют «поджелудочную работать на износ». Далее идёт селёдка под шубой, которая может стать причиной диареи и временной интоксикации.

Третье сочетание — это компоты и сладкий чай с жирной едой.

«Печень вынуждена одновременно расщеплять жиры и превращать избыток сахара в висцеральный жир, что ведёт к холестазу и жировому гепатиту», - указала эксперт.

Врач указала, что селёдку под шубой можно заменить тартаром из запеченной свёклы с рыбой и творожным сыром, а жирное мясо с картошкой - тёплым салатом из запеченной тыквы. Вместо майонеза она порекомендовала использовать смесь сметаны с горчицей и лимонным соком, а колбасу заменить на домашний паштет из куриной печени на цельнозерновом хлебе.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков заявил, что в арбузе и отдельных ингредиентах окрошки присутствует много ферментируемой клетчатки, которая способна вызвать активное брожение в кишечнике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

