Врач рассказал, как правильно носить маску зимой
В холодное время года маску придется менять чаще и не надевать на улице, заявила врач-терапевт и кардиолог Алла Демидова.
«Если это медицинская маска, её в холода надо менять раз в час, а то и в 40 минут. Если это тканевая маска – то раз в полтора-два часа. То есть их должно быть с собой несколько. Причём, они должны лежать не в кармане, не где-то за пазухой, а каждая в своём чистом пакете», - рассказала она в эфире «Радио 1».
По ее словам, маску следует надевать уже в помещении, а не перед тем, как туда зайти. В таком случае на ней будет меньше конденсата.
Врач также посоветовала носить зимой тканевые маски, а не медицинские, поскольку в них будет легче дышать. Однако тканевые таски требуют особого ухода. В частности, их следует стирать отдельно ото всех вещей, желательно, руками, сказала Демидова.
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