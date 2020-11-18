«Потеря нюха абсолютная». Милонов из-за COVID-19 не может насладиться шаурмой

Депутат точно не знает, где мог заразиться инфекцией, но предполагает, что это произошло во время его волонтерской деятельности.



«Я последние две недели посвятил активной волонтерской работе и ездил по заболевшим пенсионерам. Возможно — не буду точно утверждать — там и подцепил что-то. Видимо, не уделял должное внимание средствам индивидуальной защиты. Может, маска где-то неправильно была надета», — вспоминает собеседник НСН.



Милонов пожелал россиянам не сталкиваться с болезнью, а также не относиться к риску заражения несерьезно.



«Это болячка, которая гораздо сложнее и тяжелее, чем обычная болячка. С другой стороны, надо помнить: паниковать тоже нельзя. И самое главное, нужно запретить всех советчиков, которые такую дичь несут! Про то, что нужно нюхать смоченную водкой тряпочку или содовый раствор чуть ли не внутривенно себе капать. Это просто жуть какая-то. Надо слушаться врачей», — напомнил депутат.



Милонов призвал граждан не заниматься самолечением и принимать только те препараты, которые рекомендовал врач. По его словам, также важно сохранять оптимизм, так как нервы могут усугубить течение болезни.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН депутат Госдумы Евгений Федоров назвал способ быстро победить коронавирус.

