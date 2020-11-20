Врач рассказал, как избавиться от дискомфорта при ношении маски
Дискомфорт при ношении маски имеет психологические причины и может вызвать проблемы с дыханием. Врач столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в беседе с агентством «Москва» рассказал, что с дискомфортом могут справиться дыхательные упражнения.
Он объяснил, что маска закрывает лицо, поэтому человеку становится труднее считывать эмоции окружающих – это вызывает тревогу и затрудненное дыхание. При этом Тяжельников отмечает, что некоторые люди видят причину проблем с дыханием в маске, а не вызванной ей беспокойстве.
Врач порекомендовал дышать через маску медленно и глубоко, чтобы избавиться от дискомфорта. Он также посоветовал не носить маску слишком долго и менять ее каждые два часа.
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