Врач рассказал, как избавиться от дискомфорта при ношении маски

Дискомфорт при ношении маски имеет психологические причины и может вызвать проблемы с дыханием. Врач столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в беседе с агентством «Москва» рассказал, что с дискомфортом могут справиться дыхательные упражнения.

Он объяснил, что маска закрывает лицо, поэтому человеку становится труднее считывать эмоции окружающих – это вызывает тревогу и затрудненное дыхание. При этом Тяжельников отмечает, что некоторые люди видят причину проблем с дыханием в маске, а не вызванной ей беспокойстве.

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Врач порекомендовал дышать через маску медленно и глубоко, чтобы избавиться от дискомфорта. Он также посоветовал не носить маску слишком долго и менять ее каждые два часа.

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Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:ВрачиЗащитная маска
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