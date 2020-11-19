Врач назвал срок выхода Подмосковья на плато по коронавирусу

Подмосковье может выйти на плато по коронавирусу в десятых числах декабря, заявил заместитель главврача Талдомской центральной районной больницы Сергей Рябов.

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Он отметил, что неизвестно, насколько долго регион задержится на плато. Врач-инфекционист посоветовал соблюдать санитарные нормы и не игнорировать вакцинацию.

По его словам, если соблюдать эти условия, третьей волны удастся избежать.

«Если сейчас начнётся активная прививочная работа, а это будет декабрь, январь и февраль, то будет продолжаться плато на том уровне, на который мы сейчас выходим. В Московской области будет в среднем 1 тыс регистрируемых случаев заболевания ежедневно. Но у нас резко увеличится иммунная прослойка, и это поможет избежать третьей волны», – убеждён собеседник «Радио 1».

Вместе с тем он отметил, что вакцина не защищает от инфекции на сто процентов, а лишь обеспечивает легкое перенесение болезни и отсутствие осложнений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинация
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