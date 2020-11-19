Врач назвал срок выхода Подмосковья на плато по коронавирусу

Он отметил, что неизвестно, насколько долго регион задержится на плато. Врач-инфекционист посоветовал соблюдать санитарные нормы и не игнорировать вакцинацию.



По его словам, если соблюдать эти условия, третьей волны удастся избежать.



«Если сейчас начнётся активная прививочная работа, а это будет декабрь, январь и февраль, то будет продолжаться плато на том уровне, на который мы сейчас выходим. В Московской области будет в среднем 1 тыс регистрируемых случаев заболевания ежедневно. Но у нас резко увеличится иммунная прослойка, и это поможет избежать третьей волны», – убеждён собеседник «Радио 1».



Вместе с тем он отметил, что вакцина не защищает от инфекции на сто процентов, а лишь обеспечивает легкое перенесение болезни и отсутствие осложнений.

