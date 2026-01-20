Врач рассказала, как снизить метеозависимость в домашних условиях
Справиться с метеозависимостью в большинстве случаев можно самостоятельно, если наладить режим сна, питания и образ жизни. Об этом «Газете.Ru» сообщила профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-терапевт Оксана Пивоварова.
По ее словам, основой профилактики являются самоконтроль и формирование здоровых привычек. Она рекомендовала заранее следить за прогнозом погоды, соблюдать режим труда и отдыха, избегать переутомления и спать не менее 7-8 часов в сутки. Для повышения устойчивости организма специалист посоветовала регулярную умеренную физическую активность, включая ходьбу, плавание и легкую гимнастику, а также контрастный душ и закаливание.
Пивоварова отметила, что важную роль играет питание. По ее словам, следует сократить потребление кофе, соли и острой пищи, увеличить количество воды, овощей и фруктов в рационе. При легких симптомах могут помочь травяные чаи и успокаивающие сборы, а также массаж и дыхательные упражнения.
Врач подчеркнула, что при выраженных симптомах и обострении хронических заболеваний необходимо обращаться за медицинской помощью. По ее словам, поводом для визита к врачу являются сильная головная боль, резкие колебания артериального давления, головокружение, панические атаки и ухудшение состояния при хронических заболеваниях, передает «Радиоточка НСН».
