Врач Проценко объяснил важность вакцинации от COVID-19

Среди тех, кто сейчас лечится в столичных клиниках, большинство тех, кто не прошел вакцинацию, заявил главный врач городской клинической больницы N40 Денис Проценко.

Он считает, что в Москве с COVID-19 повторяется ситуация прошлого года, сообщает «Интерфакс».

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«Тогда у нас не было вакцины, не было защиты от вируса, а сейчас есть, - сказал Проценко. - Большинство тех, кто сейчас лежит у нас и в других ковидных госпиталях, не воспользовались этой возможностью, не защитили себя и не сделали прививку», - отмечает Проценко.

Главврач напомнил о необходимости ограничивать контакты, избегать мест массового скопления людей и прививаться.

Напомним, в Москве бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции можно в одном из 100 пунктов вакцинации, которые работают на базе городских поликлиник. Режим работы - ежедневно с 08:00 до 20:00. Также пройти вакцинацию можно также в частных медицинских клиниках, во всех шести флагманских центрах госуслуг «Мои документы» и в павильонах «Здоровая Москва».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрививкаКоронавирусМоскваВакцинация
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