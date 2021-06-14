Врач Проценко объяснил важность вакцинации от COVID-19
Среди тех, кто сейчас лечится в столичных клиниках, большинство тех, кто не прошел вакцинацию, заявил главный врач городской клинической больницы N40 Денис Проценко.
Он считает, что в Москве с COVID-19 повторяется ситуация прошлого года, сообщает «Интерфакс».
«Тогда у нас не было вакцины, не было защиты от вируса, а сейчас есть, - сказал Проценко. - Большинство тех, кто сейчас лежит у нас и в других ковидных госпиталях, не воспользовались этой возможностью, не защитили себя и не сделали прививку», - отмечает Проценко.
Главврач напомнил о необходимости ограничивать контакты, избегать мест массового скопления людей и прививаться.
Напомним, в Москве бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции можно в одном из 100 пунктов вакцинации, которые работают на базе городских поликлиник. Режим работы - ежедневно с 08:00 до 20:00. Также пройти вакцинацию можно также в частных медицинских клиниках, во всех шести флагманских центрах госуслуг «Мои документы» и в павильонах «Здоровая Москва».
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