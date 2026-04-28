«С одной стороны, растет число пациентов с бессонницей. С другой, влияет увеличение популярности сомнологии, люди просто чаще стали обращаться с этой проблемой к специалистам. Сложно связать это с тревогой на фоне отсутствия мессенджеров и блокировок. Наоборот, если доступ к новостям ограничился, тревожность может уменьшиться. Надо понимать, что у нас в целом обстановка сегодня такая, которая не располагает к эмоциональному спокойствию. Весна наступила, а это период, когда все эти проблемы обостряются», - объяснил он.

При этом он добавил, что тревожным людям не следует читать новости перед сном, а гаджеты лучше отложить за два часа до сна.

«Что касается гаджетов и новостей в них, есть тревожные люди, на которых это все очень влияет. Конечно, новости им точно будут мешать заснуть. Поэтому за два часа до сна лучше отложить гаджеты, а также в целом придерживаться информационной гигиены. Надо принять мысль о том, что самые важные новости вы узнаете и без каналов и пабликов», - подытожил собеседник НСН.

Бессонница может привести к летальному исходу, если не решать эту проблему, заявила клинический психолог Ольга Аристова в пресс-центре НСН.

