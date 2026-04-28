Врач призвал использовать интернет-блокировки для борьбы с тревогой
Тревожным людям не следует читать новости перед сном, гаджеты лучше отложить за два часа до сна, заявил НСН Павел Кудинов.
Надо принять мысль о том, что самые важные новости человек узнает и без каналов и пабликов в мессенджерах, интернет-блокировки можно использовать для снижения уровня тревожности, заявил НСН член общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов.
Бессонница добралась до 80% россиян — в увеличившемся числе жалоб сомнологи винят интернет-блокировки, сообщает Mash. Люди не могут смотреть ленту новостей днем из-за сложностей с доступом, приходят домой, читают новости вместо сна, а дополнительная тревога мешает уснуть после этого. Кудинов подчеркнул, что кому-то блокировки даже могут помочь.
«С одной стороны, растет число пациентов с бессонницей. С другой, влияет увеличение популярности сомнологии, люди просто чаще стали обращаться с этой проблемой к специалистам. Сложно связать это с тревогой на фоне отсутствия мессенджеров и блокировок. Наоборот, если доступ к новостям ограничился, тревожность может уменьшиться. Надо понимать, что у нас в целом обстановка сегодня такая, которая не располагает к эмоциональному спокойствию. Весна наступила, а это период, когда все эти проблемы обостряются», - объяснил он.
При этом он добавил, что тревожным людям не следует читать новости перед сном, а гаджеты лучше отложить за два часа до сна.
«Что касается гаджетов и новостей в них, есть тревожные люди, на которых это все очень влияет. Конечно, новости им точно будут мешать заснуть. Поэтому за два часа до сна лучше отложить гаджеты, а также в целом придерживаться информационной гигиены. Надо принять мысль о том, что самые важные новости вы узнаете и без каналов и пабликов», - подытожил собеседник НСН.
Бессонница может привести к летальному исходу, если не решать эту проблему, заявила клинический психолог Ольга Аристова в пресс-центре НСН.
