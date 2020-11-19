Врач предупредила об опасности голых щиколоток зимой

Она также посоветовала чаще проветривать помещение.

«Но вирус распространяется не только в воздухе – он оседает на поверхности. Поэтому необходимо ещё и протирать поверхности спиртосодержащими растворами, мыть руки, обрабатывать вещи», – посоветовала собеседница «Радио 1».



По ее словам, также нужно чаще стирать одежду и обрабатывать вещи спиртосодержащими составами и антисептиками.

