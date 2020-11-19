Врач предупредила об опасности голых щиколоток зимой
Во избежание заболевания коронавирусом и другими инфекциями зимой следует забыть о моде на голые щиколотки, заявила глава центра медицинской профилактики Ступинской горбольницы Надежда Фомина.
«Молодой организм может и не ощущать холода, но сейчас минусовые температуры, и, конечно, ноги мёрзнут. Кроме того, через несколько лет от этого могут возникнуть заболевания суставов», - сказала врач.
Она также посоветовала чаще проветривать помещение.
«Но вирус распространяется не только в воздухе – он оседает на поверхности. Поэтому необходимо ещё и протирать поверхности спиртосодержащими растворами, мыть руки, обрабатывать вещи», – посоветовала собеседница «Радио 1».
По ее словам, также нужно чаще стирать одежду и обрабатывать вещи спиртосодержащими составами и антисептиками.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru