Врач предупредила об опасности голых щиколоток зимой

Во избежание заболевания коронавирусом и другими инфекциями зимой следует забыть о моде на голые щиколотки, заявила глава центра медицинской профилактики Ступинской горбольницы Надежда Фомина.

«Молодой организм может и не ощущать холода, но сейчас минусовые температуры, и, конечно, ноги мёрзнут. Кроме того, через несколько лет от этого могут возникнуть заболевания суставов», - сказала врач.

Минздрав Великобритании: проветривание многократно снижает риск заражения COVID-19

Она также посоветовала чаще проветривать помещение.

«Но вирус распространяется не только в воздухе – он оседает на поверхности. Поэтому необходимо ещё и протирать поверхности спиртосодержащими растворами, мыть руки, обрабатывать вещи», – посоветовала собеседница «Радио 1».

По ее словам, также нужно чаще стирать одежду и обрабатывать вещи спиртосодержащими составами и антисептиками.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусЗима
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры