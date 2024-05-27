Врач предупредила о возможных проблемах с сердцем из-за купания в холодной воде

«Первым и, пожалуй, наиболее серьезным риском является переохлаждение организма. Когда человек погружается в холодную воду, его тело начинает терять тепло гораздо быстрее, чем в теплой или умеренной воде. Это может привести к развитию гипотермии, когда температура тела опускается ниже нормы, приводя к проблемам со здоровьем», - сказала врач «Газете.Ru».

По ее словам, переохлаждение особо опасно для людей, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, так как увеличивается нагрузка на сердце.

Ранее государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Москва Александр Кажуров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что водоемы, в которых нельзя купаться, могут быть крайне опасны из-за непроверенного дна и подводных течений.

