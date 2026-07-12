Экономические потери России от ожирения составляют 0,7% ВВП
Преждевременная смертность из-за заболеваний, вызванных избыточным весом, может ежегодно обходиться российской экономике в 0,7% ВВП. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад профессора НИУ ВШЭ Марины Колосницыной и ее аспирантки Анастасии Деевой.
По подсчетам исследователей, суммарный объем непроизведенного ВВП за тот период, который в теории могли бы прожить люди, скончавшиеся в 2023 году от последствий ожирения и избыточного веса, достигает 1,25 трлн рублей. Непосредственные потери экономики только за сам 2023 год оцениваются в 69,4 млрд рублей, что эквивалентно 0,04% от ВВП.
Исследователи отмечают явно выраженную диспропорцию - на долю мужской смертности приходится около 73% общего объема потерь.
Опасность лишнего веса для здоровья подчеркивают и международные медицинские изыскания. Так, в мае эксперты из шведского Лундского университета выяснили, что наличие избыточного веса в возрастном диапазоне от 17 до 60 лет увеличивает вероятность развития онкологических заболеваний в пять раз.
Ранее директор государственного научного центра «НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова» Минздрава России Наталья Мокрышева сообщила, что в 2025 году ожирение было зарегистрировано примерно у 36 млн. граждан России (24,6% населения), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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