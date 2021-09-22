Врач перечислил причины травмирования на детских площадках

Главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев объяснил причины детского травматизма на игровых площадках.



По словам Григорьева, на уличные площадки приходится до 30 процентов всех получаемых детьми травм, поскольку родители недостаточно контролируют малышей. Он отметил, что нередко взрослые не могут оценить возможности ребёнка и недостаточно страхуют его.

Кроме того, фактором риска являются комплексы с новыми игровыми элементами, такими как лестницы без перил или сетки с большими проёмами, а также высокие домики и горки. При этом распространенные мягкие покрытия на площадках не спасут от последствий падения, однако защитят ребенка от тяжёлых травм головы.

Главврач назвал детей в возрасте от 3-4 до 8-9 лет самыми уязвимыми, этих малышей не стоит допускать к чересчур активным играм на площадке. «Просто залезть и скатиться с горки – это один вопрос, а когда они начинают играть в салочки, догонялочки в этих домиках – там и начинаются как раз эти травмы», - цитирует травматолога «Радио 1».

Ранее общественный деятель и правозащитница Ирина Вихрова заявила, что передача функций органов опеки полиции будет вредить интересам и психике детей.

