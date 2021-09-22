Общественница назвала полным абсурдом идею передать полиции функции органов опеки

Общественный деятель и правозащитница Ирина Вихрова заявила, что передача функций органов опеки полиции будет вредить интересам и психике детей, сообщает NEWS.ru.

По её мнению, для мягкого и бережного обращения с ребёнком нужны психологи и педагоги, так как именно «профессионалы в сфере детства» должны помочь ребёнку справиться со стрессом в случае чрезвычайной ситуации.

Комментируя предложение сенатора Елены Мизулиной она отметила, что у силовиков нет опыта деликатного вмешательства в частную жизнь семьи, и органы опеки совместно с полицейскими «устанавливают факт нарушения прав ребёнка и участвуют в изъятии его из семьи».

«Оставить эту функцию только полицейским - это полный абсурд, и напрямую подобные действия будут вредить интересам и психике детей», - резюмировала Вихрова.

Ранее из Госдумы РФ был отозван проект поправок в Семейный кодекс о порядке изъятия ребёнка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью. В новом пакете поправок, которые представила Мизулина, предлагается часть полномочий по изъятию детей из семей передать полиции.

