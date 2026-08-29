Премьер-министр Украины сообщил детали крупного пожара под Киевом
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил, что крупный пожар с вторичной детонацией под Киевом произошел на складе боеприпасов. Соответствующее заявление глава кабмина сделал в своих соцсетях, передает ТАСС.
Инцидент зафиксирован 28 августа в районе Житомирской трассы на территории Бучанского района Киевской области. Многочисленные сообщения о пожаре сопровождались информацией о повторных взрывах на месте происшествия.
Корецкий назвал произошедшее «преступной халатностью» и потребовал привлечь всех виновных к строгой ответственности. Политик отметил, что трагедия должна стать уроком, чтобы подобные ситуации больше не повторялись, и ожидает от правоохранительных органов мгновенной реакции.
По словам Корецкого, власти допустили одни и те же ошибки, что свидетельствует о системных проблемах. Говоря про это, украинский премьер имел ввиду масштабный пожар 6 июля в Вишневом Киевской области, где взрыв на складе боеприпасов в жилой застройке сопровождался детонацией в течение двух дней, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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