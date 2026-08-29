Премьер-министр Украины сообщил детали крупного пожара под Киевом

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил, что крупный пожар с вторичной детонацией под Киевом произошел на складе боеприпасов. Соответствующее заявление глава кабмина сделал в своих соцсетях, передает ТАСС.

Инцидент зафиксирован 28 августа в районе Житомирской трассы на территории Бучанского района Киевской области. Многочисленные сообщения о пожаре сопровождались информацией о повторных взрывах на месте происшествия.