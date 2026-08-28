Власти Крыма пока не ждут снижения цен на бензин ниже 100 рублей

Стоимость бензина на полуострове вряд ли опустится ниже психологической отметки в 100 рублей за литр в ближайшие месяцы. Об этом журналистам заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, передает «Коммерсант».

По словам политика, до такого ценового снижения региону еще предстоит пройти очень большую дистанцию. Константинов отметил, что с учетом особенностей крымской логистики стоимость топлива на полуострове объективно отличается от соседних регионов и говорить о скором возвращении к прежним показателям сейчас преждевременно.