Власти Крыма пока не ждут снижения цен на бензин ниже 100 рублей
Стоимость бензина на полуострове вряд ли опустится ниже психологической отметки в 100 рублей за литр в ближайшие месяцы. Об этом журналистам заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, передает «Коммерсант».
По словам политика, до такого ценового снижения региону еще предстоит пройти очень большую дистанцию. Константинов отметил, что с учетом особенностей крымской логистики стоимость топлива на полуострове объективно отличается от соседних регионов и говорить о скором возвращении к прежним показателям сейчас преждевременно.
При этом глава Госсовета уточнил, что дефицит топлива на полуострове носит временный характер. Республиканские и федеральные органы власти активно работают над восполнением запасов на автозаправочных станциях, и проблема нехватки бензина в ближайшее время будет решена.
Власти Крыма и Севастополя 3 августа сообщили о фиксации стоимости бензина марки АИ-92 на заправках сетей «ТЭС» и «АТАН». Было принято решение, что цена на это топливо не будет превышать 100 рублей за литр, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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