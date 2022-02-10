Врач-педиатр: «Омикрон» смертельно опасен для детей

Он отметил, что в случае заболевания может возникнуть острый ларинготрахеит, при котором происходит отек гортани. По его словам, чаще всего он развивается у мальчиков. Токарев добавил, что в таком случае необходима немедленная госпитализация, иначе ребенок может погибнуть.

Педиатр подчеркнул, что когда у детей из-за «омикрона» белеет или синеет носогубный треугольник, появляется «лающий» кашель, а дыхание учащается и становится свистящим, то нужно немедленно вызывать врача.