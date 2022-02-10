Врач-педиатр: «Омикрон» смертельно опасен для детей
При «Омикроне» у детей до пяти лет может развиться смертельно опасное состояние. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на врача-педиатра, доктора медицинских наук Сергея Токарева.
Он отметил, что в случае заболевания может возникнуть острый ларинготрахеит, при котором происходит отек гортани. По его словам, чаще всего он развивается у мальчиков. Токарев добавил, что в таком случае необходима немедленная госпитализация, иначе ребенок может погибнуть.
Педиатр подчеркнул, что когда у детей из-за «омикрона» белеет или синеет носогубный треугольник, появляется «лающий» кашель, а дыхание учащается и становится свистящим, то нужно немедленно вызывать врача.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,3 млн+183 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
10,8 млн+97 163 / сут.
- Опрос: более половины россиян накопили на черный день до ₽100 тысяч
- В России и Индии взаимно признают сертификаты о вакцинации
- Фигурист из США Чен победил в одиночном катании на Олимпиаде
- Стало известно, где в России живут самые перспективные мужчины
- Ученые предупредили о риске инсульта и болезней сердца из-за парацетамола
- Врач-педиатр: «Омикрон» смертельно опасен для детей
- СМИ: В США рассматривают возможность антироссийских санкций «за кибератаки на Украину»
- В Госдуме 15 февраля могут рассмотреть проект обращения о признании ДНР и ЛНР
- Постпред РФ при ООН: Украина может решиться на провокации в Крыму
- Отоларинголог предупредил об «эре глухих» из-за «омикрона»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru