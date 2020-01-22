Врач-онколог: В мегаполисах со стрессами борются по индивидуальным рецептам

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в беседе с НСН согласился с рекомендациями коллеги, но напомнил, что в этом вопросе все же стоит иметь индивидуальный подход.

«На самом деле, не существует каких-то универсальных рецептов в данной ситуации. Каждый должен сам для себя решать. Но опять же, если полноценно существуете в условиях мегаполиса, все эти вещи скорее неизбежны. Поэтому кроме таких вот банальных и общеизвестных рекомендаций здесь, наверное, больше ничего и не дашь», - заверил он.

Ранее врач-психотерапевт Беатриса Волель рассказала в эфире НСН, чем опасны психоэмоциональные нарушения для человека и как с ними справиться.

