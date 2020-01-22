Врач-онколог: В мегаполисах со стрессами борются по индивидуальным рецептам
Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН оценил полезность рекомендаций врача-онколога Стива Джобса жителям мегаполиса по избежанию стресса.
Врач-онколог из Кремниевой долины, основатель Института трансформативной медицины в Университете Южной Калифорнии Дэвид Агус, который лечил основателя компании Apple Стива Джобса, рассказал москвичам о том, как бороться с негативным влиянием большого города.
Он посоветовал горожанам побольше двигаться, чаще проводить время на природе и ежедневно тратить на отдых минимум 30 минут, чтобы снизить уровень накопившегося за день стресса. Также Агус отметил важность соблюдения режима: например, принимать пищу нужно три раза в день, вставать и ложиться в одно время.
Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в беседе с НСН согласился с рекомендациями коллеги, но напомнил, что в этом вопросе все же стоит иметь индивидуальный подход.
«На самом деле, не существует каких-то универсальных рецептов в данной ситуации. Каждый должен сам для себя решать. Но опять же, если полноценно существуете в условиях мегаполиса, все эти вещи скорее неизбежны. Поэтому кроме таких вот банальных и общеизвестных рекомендаций здесь, наверное, больше ничего и не дашь», - заверил он.
Ранее врач-психотерапевт Беатриса Волель рассказала в эфире НСН, чем опасны психоэмоциональные нарушения для человека и как с ними справиться.
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