Врач Умнов: Потеря более 9% массы тела при ротавирусе приведёт к смерти
Потеря более 9% от массы тела может привести к смерти, сообщает Life.ru со ссылкой на хирурга, преподавателя медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова.
Умнов прокомментировал гибель ребенка от ротавируса в Сочи. 18 августа семилетняя девочка попала в реанимацию после заплыва в Черном море. Она приехала с родителями в Лазаревское 14 августа, и через четыре дня была госпитализирована с отравлением после купания.
По словам врача, для детей до семи лет ротавирус смертельно опасен из-за слабого иммунитета и формирующейся желудочно-кишечной системы. Умнов напомнил, что ротавирус является острым вирусным заболеванием, которое передается фекально-оральным путем. Чаще всего люди обзаводятся ротавирусом из-за несоблюдений правил личной гигиены.
Прокуратура взяла под личный контроль ситуацию со смертью ребенка в Сочи, передает «Радиоточка НСН».
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