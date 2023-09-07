Врач Умнов: Потеря более 9% массы тела при ротавирусе приведёт к смерти

Умнов прокомментировал гибель ребенка от ротавируса в Сочи. 18 августа семилетняя девочка попала в реанимацию после заплыва в Черном море. Она приехала с родителями в Лазаревское 14 августа, и через четыре дня была госпитализирована с отравлением после купания.

По словам врача, для детей до семи лет ротавирус смертельно опасен из-за слабого иммунитета и формирующейся желудочно-кишечной системы. Умнов напомнил, что ротавирус является острым вирусным заболеванием, которое передается фекально-оральным путем. Чаще всего люди обзаводятся ротавирусом из-за несоблюдений правил личной гигиены.

Прокуратура взяла под личный контроль ситуацию со смертью ребенка в Сочи, передает «Радиоточка НСН».

