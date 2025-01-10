Врач Омарова рассказала, почему не стоит есть гречку каждый день
Употреблять гречку ежедневно не следует, это грозит проблемами с почками и гормональными сбоями, рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы подмосковного Минздрава Зумруд Омарова. Об этом эксперт сообщила в беседе с NEWS.ru.
«Из-за ежедневного употребления одной гречки снизится работоспособность почек, возникнут гормональные сбои, появятся проблемы с нервной системой, симптомы авитаминоза», — заявила Омарова.
Медик предупредила, что однообразный рацион на основе крупы может привести к головокружениям, упадку сил, нарушениям сна, спровоцировать сыпь, расстройства стула и проблемы с зубами. Исправить последствия однообразного питания довольно сложно, а если продукт вызовет аллергическую реакцию, его придется полностью исключить из рациона надолго, «а может, и навсегда».
Тем не менее, Омарова подчеркнула, что гречка полезна для здоровья, если чередовать ее с другими продуктами. В крупе содержится много питательных веществ, благодаря гречке можно улучшить иммунитет, состояние кожи, волос, ногтей и зубов, снизить риск развития авитаминоза.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала в эфире НСН, что гречка и овсянка богаты клетчаткой и витаминами группы B, которые прямо влияют на мозговую деятельность.
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