Врач Омарова рассказала, почему не стоит есть гречку каждый день

Употреблять гречку ежедневно не следует, это грозит проблемами с почками и гормональными сбоями, рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы подмосковного Минздрава Зумруд Омарова. Об этом эксперт сообщила в беседе с NEWS.ru.

«Из-за ежедневного употребления одной гречки снизится работоспособность почек, возникнут гормональные сбои, появятся проблемы с нервной системой, симптомы авитаминоза», — заявила Омарова.

Медик предупредила, что однообразный рацион на основе крупы может привести к головокружениям, упадку сил, нарушениям сна, спровоцировать сыпь, расстройства стула и проблемы с зубами. Исправить последствия однообразного питания довольно сложно, а если продукт вызовет аллергическую реакцию, его придется полностью исключить из рациона надолго, «а может, и навсегда».

Тем не менее, Омарова подчеркнула, что гречка полезна для здоровья, если чередовать ее с другими продуктами. В крупе содержится много питательных веществ, благодаря гречке можно улучшить иммунитет, состояние кожи, волос, ногтей и зубов, снизить риск развития авитаминоза.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала в эфире НСН, что гречка и овсянка богаты клетчаткой и витаминами группы B, которые прямо влияют на мозговую деятельность.

