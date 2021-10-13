Врач объяснил высокую смертность от коронавируса

Вечерко отметил, что количество заражений в столице за последние две недели увеличилось в 1,5 раза, в 2 раза выросло число госпитализаций пациентов. В частности, он указал на то, что начали тяжело переносить болезнь молодые люди, вплоть до летальных случаев.

Врач призвал граждан к вакцинации и соблюдению мер безопасности.