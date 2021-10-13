Врач объяснил высокую смертность от коронавируса
Главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечерко объяснил высокую смертность от коронавируса мутацией инфекции и низким числом вакцинированных. Об этом сообщает РИА Новости.
Вечерко отметил, что количество заражений в столице за последние две недели увеличилось в 1,5 раза, в 2 раза выросло число госпитализаций пациентов. В частности, он указал на то, что начали тяжело переносить болезнь молодые люди, вплоть до летальных случаев.
Врач призвал граждан к вакцинации и соблюдению мер безопасности.
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