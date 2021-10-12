Власти Калининградской области ограничат плановую медпомощь
Плановая медпомощь ограничивается в Калининградской области из-за напряженной ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава регионального Минздрава Александр Кравченко.
«Мы работаем на пределе, задействованы все ресурсы, которые только есть. До сегодняшнего дня мы не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи, к сожалению, вынуждены прийти к этому шагу», - передает слова министра РИА Новости.
Кравченко отметил, что в больницах региона от коронавируса лечатся 2044 человека, 940 снабжают кислородом, 80 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По словам министра, это максимальный показатель с начала пандемии.
Кроме того, состояние 80 человек моложе 30 лет оценивается как средней и тяжелой степени тяжести. По данным Кравченко, 32 человека до 40 лет уже скончались от последствий болезни.
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