Власти Калининградской области ограничат плановую медпомощь

«Мы работаем на пределе, задействованы все ресурсы, которые только есть. До сегодняшнего дня мы не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи, к сожалению, вынуждены прийти к этому шагу», - передает слова министра РИА Новости.

Кравченко отметил, что в больницах региона от коронавируса лечатся 2044 человека, 940 снабжают кислородом, 80 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По словам министра, это максимальный показатель с начала пандемии.

Кроме того, состояние 80 человек моложе 30 лет оценивается как средней и тяжелой степени тяжести. По данным Кравченко, 32 человека до 40 лет уже скончались от последствий болезни.

