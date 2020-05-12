Врач объяснил, у кого формируется иммунитет к коронавирусу

Доктор медицинских наук Антон Ершов объяснил, что формирование иммунитета к коронавирусу зависит от состояния здоровья организма человека. Об этом он рассказал в эфире «Россия 24», пишет «Невские новости».

По словам Ершова, иммунитет появляется у людей без хронических заболеваний или с их минимальным количеством. Он отметил, что такие люди имеют больше шансов на то, что выработается хорошая иммунная защита. Также он добавил, что у людей с иммунодефецитом есть вероятность повторного заражения вирусом.

Ранее сообщалось, что исследование китайских учёных показало отсутствие сильного иммунитета у 7-8% перенёсших коронавирус пациентов. Отмечалось, что их организм справился с инфекцией за счёт выработки интерферонов, у таких больных были только кашель и температура.

