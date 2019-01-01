Врач объяснил сексуальную активность москвичей в жару
Врач-сексолог Александр Полеев в эфире НСН рассказал, что благодаря высокой температуре и малому количеству одежды жители столицы испытывают возросшее желание к занятиям любовью.
Уже вторую неделю жители столицы вынуждены терпеть холодную и дождливую погоду, однако синоптики с уверенностью заявляют, что москвичи скоро снова увидят солнце, а столбики термометров покажут температуру, более соответствующую середине лета.
Врач-сексолог Александр Полеев в эфире НСН рассказал, как погода влияет на сексуальную жизнь обитателей столичного региона. По его словам, сексуальная активность москвичей увеличивается в первые несколько дней жары, когда горожане снимают с себя большую часть верхней одежды и перемещаются по мегаполису, оказывая друг на друга стимулирующее воздействие.
«На сексуальную жизнь влияют крайние проявления погоды – либо сильная жара (для Москвы это то, что больше 28 градусов), которая снижает сексуальную активность, либо резкий холод, когда температура опускается ниже 25 градусов мороза. А такая погода, как сегодня, для москвича является оптимальной погодой для секса. Она не настолько холодная, чтобы женщины закутались в одежду. И вместе с тем достаточно прохладно, чтобы выработка тестостерона была оптимальной. Если бы еще не было дождя, то было бы еще интереснее. У людей увеличивается не столько желание, сколько физические возможности. Вырабатывается тестостерон и хорошо работает сердце, для секса ведь нужно и здоровье тоже. Вообще жара увеличивает желание, потому что женщины при 29 градусах раздеваются похлеще, чем на пляже. Мы с ними едем в метро, трамваях, автобусах, и это, конечно, очень стимулирует. В первые 4 -5 дней жары сексуальная активность увеличивается. Это происходит не только в Москве, но и в европейских городах. А потом активность снижается. Так что самое оптимальное для секса – это три дня жары, когда человек от полураздетых женщин на улице возбудился, а потом наступление умеренно-прохладной погоды», - напомнил эксперт.
На ближайшие выходные синоптики пообещали в столичном регионе недолговременное прояснение. Пока Москва находится под плотной облачностью, однако в субботу облака должны рассеяться, а к воскресенью воздух прогреется до 18 градусов тепла, сообщают метеорологи из Гисметео.
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