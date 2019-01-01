Врач объяснил сексуальную активность москвичей в жару

«На сексуальную жизнь влияют крайние проявления погоды – либо сильная жара (для Москвы это то, что больше 28 градусов), которая снижает сексуальную активность, либо резкий холод, когда температура опускается ниже 25 градусов мороза. А такая погода, как сегодня, для москвича является оптимальной погодой для секса. Она не настолько холодная, чтобы женщины закутались в одежду. И вместе с тем достаточно прохладно, чтобы выработка тестостерона была оптимальной. Если бы еще не было дождя, то было бы еще интереснее. У людей увеличивается не столько желание, сколько физические возможности. Вырабатывается тестостерон и хорошо работает сердце, для секса ведь нужно и здоровье тоже. Вообще жара увеличивает желание, потому что женщины при 29 градусах раздеваются похлеще, чем на пляже. Мы с ними едем в метро, трамваях, автобусах, и это, конечно, очень стимулирует. В первые 4 -5 дней жары сексуальная активность увеличивается. Это происходит не только в Москве, но и в европейских городах. А потом активность снижается. Так что самое оптимальное для секса – это три дня жары, когда человек от полураздетых женщин на улице возбудился, а потом наступление умеренно-прохладной погоды», - напомнил эксперт.