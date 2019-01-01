«Вася, я не против!» Сексолог назвал главные женские ошибки в сексе
Врач-сексолог Александр Полеев в эфире НСН перечислил основные проблемы с женским восприятием себя и своего сексуального партнера.
Сексолог из Университета Дьюка Лори Уотсон раскрыла 5 самых распространенных ошибок мужчин в сексе. Среди заблуждений - излишнее беспокойство о длительности эрекции и стремление как можно быстрее начать половой акт. Не стоит принимать на свой счет и медленное возбуждение партнерши, так как в большинстве случаев физиология девушек просто не позволяет быстро «разогреться». В этом вопросе важнее научиться наслаждаться настоящим моментом, отмечается в исследовании.
Врач-сексолог Александр Полеев в эфире НСН поправил зарубежную коллегу, назвав главной мужской ошибкой в сексе недостаточное внимание предварительным ласкам. Также он отметил, что излишнее стеснение мешает женщине подсказать мужчине о своих предпочтениях или особенностях.
«Во-первых, я не согласен с первым тезисом. Самая распространенная ошибка мужчин – это недостаточные предварительные ласки. Мужчины не понимают устройство женского организма и поэтому слишком рано приступают к сексу, когда ее организм еще не готов. А самые распространенные женские недостатки, если говорить о психологии – это стеснительность и застенчивость. Она обнаженная, она вступает в интимную связь, не будучи при этом, к примеру, женой этого человека. Она волнуется и думает, будет ли это постоянные отношения или это разовая связь? Если говорить о чисто сексуальности, женщина стесняется сказать, что ей нужно больше предварительных ласок. Ей кажется, что она будет выглядеть какой-то заторможенной, недостаточно раскованной. Она также стесняется сказать, какая поза ей необходима. Иногда она несколько раз занимается сексом в положении, когда ей не очень хорошо. И только потом, если эта связь повторяется снова, говорит, что ей лучше бы лечь на живот. А почему ты три вечера подряд молчала? Я стеснялась. Ну что стеснительного в том, что надо сексом заниматься лежа на животе, а не на спине? Где написано, что надо обязательно лежать на спине?», - возмутился психолог.
Собеседник НСН призвал женщин не бояться говорить партнеру о своих предпочтениях и по возможности не соглашаться на секс в некомфортных для нее условиях.
«У женщин в сексе масса ошибок. Она может вступать в интимные отношения, не будучи достаточно настроенной. Скажем, ее ритм, это три-четыре свидания. Она тогда привязывается к человеку, более доверяет ему, сильнее раскрепощается. А здесь она решила уступить, отдалась на втором свидании. Если это идет вразрез с ее ритмом, то ей трудно. Есть женщины, которые ради секса готовы пойти на не очень приятные ей условия, какая-то экзотика, могут быть элементы эксгибиционизма, риски, авантюрности и так далее. Есть женщины, которые хорошо функционируют только в знакомых условиях – на постели, в комнате, закрытой на ключ. И там они могут «развернуться». Очень часто это какая-то темпераментная женщина. И вместо того, чтобы сказать, мол, Вася, я не против, но мне нужна комната, закрытая на ключ, где нас никто не слышит и не видит. И там я покажу тебе такой класс, какого ты никогда не видел. Если ты вообще что-либо видел. Но она стесняется что-то сказать, боясь выглядеть недостаточно раскованной», - добавил он.
Сексолог уточнил, что изначально не нужно слишком много фантазировать на тему серьезности отношений. По словам специалиста, взаимный интерес должен проявиться у партнеров в процессе регулярного общения.
«Безусловно, общество считает, что в недолгосрочных интимных отношениях есть что-то порочное. Это базовая проблема. Женщинами больших городов она преодолена, а в средних и маленьких городах это остается. То есть если раньше нужно пообещать, что ты на ней женишься, сейчас нужно показать, что у тебя серьезные намерения, и ты собираешься с ней дальше встречаться. Во всяком случае, до Нового Года. А если такой текст не сказан, то она считает, что она зря старается и зря доверяет себя, якобы она обслуживает мужчину, не получая за это ничего. Она забывает, что мужчина обслуживает ее тоже. Прежде всего нужно смириться с тем, что ты заранее не знаешь, какие у тебя будут отношения. Она может быть вполне хороша сексуально, но не подходит ему, просто не в его стиле. Сложатся отношения или нет, это определиться в ходе совместных занятий любовью и другими интересными вещами. Но девушкам до 35 лет это понять очень сложно», - заключил он.
Ранее сексолог Полеев заявлял НСН, что утверждение о том, что владельцы кошек склонны к агрессии в сексе, выглядит очень сомнительно. По его словам, напротив, кошки благоприятно воздействуют как на здоровье, так и на психику человека. Он прокомментировал выводы британских ученых, которые обнаружили, что тяга к возбуждению от опасности, подчинению или доминированию, объясняется токсоплазмозом, переносчиком которого являются мурчащие домочадцы.
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