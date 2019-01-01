«Вася, я не против!» Сексолог назвал главные женские ошибки в сексе

Сексолог из Университета Дьюка Лори Уотсон раскрыла 5 самых распространенных ошибок мужчин в сексе. Среди заблуждений - излишнее беспокойство о длительности эрекции и стремление как можно быстрее начать половой акт. Не стоит принимать на свой счет и медленное возбуждение партнерши, так как в большинстве случаев физиология девушек просто не позволяет быстро «разогреться». В этом вопросе важнее научиться наслаждаться настоящим моментом, отмечается в исследовании.

Врач-сексолог Александр Полеев в эфире НСН поправил зарубежную коллегу, назвав главной мужской ошибкой в сексе недостаточное внимание предварительным ласкам. Также он отметил, что излишнее стеснение мешает женщине подсказать мужчине о своих предпочтениях или особенностях.

«Во-первых, я не согласен с первым тезисом. Самая распространенная ошибка мужчин – это недостаточные предварительные ласки. Мужчины не понимают устройство женского организма и поэтому слишком рано приступают к сексу, когда ее организм еще не готов. А самые распространенные женские недостатки, если говорить о психологии – это стеснительность и застенчивость. Она обнаженная, она вступает в интимную связь, не будучи при этом, к примеру, женой этого человека. Она волнуется и думает, будет ли это постоянные отношения или это разовая связь? Если говорить о чисто сексуальности, женщина стесняется сказать, что ей нужно больше предварительных ласок. Ей кажется, что она будет выглядеть какой-то заторможенной, недостаточно раскованной. Она также стесняется сказать, какая поза ей необходима. Иногда она несколько раз занимается сексом в положении, когда ей не очень хорошо. И только потом, если эта связь повторяется снова, говорит, что ей лучше бы лечь на живот. А почему ты три вечера подряд молчала? Я стеснялась. Ну что стеснительного в том, что надо сексом заниматься лежа на животе, а не на спине? Где написано, что надо обязательно лежать на спине?», - возмутился психолог.