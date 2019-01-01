Метеорологи пообещали возвращение летней погоды
Ведущий метеоролог Gismeteo в эфире НСН сообщил, что осенней погоде в столичном регионе скоро придёт конец.
Уже вторую неделю жители столицы вынуждены терпеть холодную и дождливую погоду, однако синоптики с уверенностью заявляют, что москвичи скоро снова увидят солнце, а столбики термометров покажут температуру, более соответствующую середине лета.
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в эфире НСН заявил, что на смену осенней погоде в столичном регионе лето придёт уже скоро.
«Похолодание, начавшееся в конце июня, затянулось и получилось настолько интенсивным, что в настоящее время достигнуто «холодное дно»: в первой декаде июля средняя температура получилась ниже климатической нормы на 1,5 градуса. Сегодня – самый холодный день этой недели, а, скорее всего, и июля: в полуденные часы термометр показывает сентябрьское значение +15 градусов. Однако на фоне роста атмосферного давления и прогревания воздушных масс погода улучшится уже на выходных: по ночам будет ещё прохладно, до +10, а днём температура повысится до +17-20 градусов. Возвращение летней погоды произойдёт уже на следующей неделе: днём температура поднимется опять до 25 градусов тепла» , – заключил эксперт.
Ранее глaвный специaлист центрa «Фобос» Евгений Тишковец тоже оценивал в эфире НСН погоду этого июля как сентябрьскую.
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