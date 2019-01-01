Метеорологи пообещали возвращение летней погоды

Уже вторую неделю жители столицы вынуждены терпеть холодную и дождливую погоду, однако синоптики с уверенностью заявляют, что москвичи скоро снова увидят солнце, а столбики термометров покажут температуру, более соответствующую середине лета.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в эфире НСН заявил, что на смену осенней погоде в столичном регионе лето придёт уже скоро.