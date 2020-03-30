Врач объяснил, почему в столице закрылись парки

По словам медика, на распространение инфекции влияет контагиозность, то есть степень заразности заболевания, которая в случае с COVID-19 составляет 4, в то время как у других подобных заболеваний не превышает 1,4. Зайцев добавил, что соблюдения социальной дистанции в 1,5-2 метра недостаточно для профилактики. Врач также отметил, что в парках и заповедниках оборудованы тропы и велодорожки, по которым люди передвигаются в непосредственной близости друг от друга.

Специалист также предупредил россиян об опасности отрицания пандемии, которая может быть страшнее "бешеной собаки", которая предоставляет видимую угрозу. Он напомнил соотечественникам о необходимости соблюдения повышенной гигиены, в частности, о дезинфекции рук и гаджетов, ношении масок, чистке носоглотки и лица после выхода в общественное пространство.