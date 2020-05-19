Врач объяснил, почему может возникнуть повторное заражение COVID-19

Ранее сообщалось, что в РФ был зарегистрирован случай повторного заражения человека коронавирусом. Житель Бурятии после выздоровления вновь получил положительный результат теста на коронавирус.

По словам Длина, тесты могли показать отрицательный результат после лечения, потому что концентрация вируса в организме была незначительной. Однако, в какой-то момент произошел рецидив. Между тем, врач отметил, что в этом случае болезнь должна протекать легко, поскольку иммунная система уже знает как реагировать.

Согласно Длину, повторное заражение зависит от особенностей общего здоровья человека. Этому, по его словам, с большей долей вероятности подвержены люди с множеством хронических заболеваний.

