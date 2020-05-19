Врач объяснил, почему может возникнуть повторное заражение COVID-19
Главный врач медицинской клиники Сергей Длин объяснил в каком случае может возникнуть повторное заражение COVID-19. Об этом он рассказал в интервью «МИР 24».
Ранее сообщалось, что в РФ был зарегистрирован случай повторного заражения человека коронавирусом. Житель Бурятии после выздоровления вновь получил положительный результат теста на коронавирус.
По словам Длина, тесты могли показать отрицательный результат после лечения, потому что концентрация вируса в организме была незначительной. Однако, в какой-то момент произошел рецидив. Между тем, врач отметил, что в этом случае болезнь должна протекать легко, поскольку иммунная система уже знает как реагировать.
Согласно Длину, повторное заражение зависит от особенностей общего здоровья человека. Этому, по его словам, с большей долей вероятности подвержены люди с множеством хронических заболеваний.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
291 тыс.+8 926 / сут.
Умерли
2 722+91 / сут.
Выздоровели
70 209+2 836 / сут.
- Число жертв коронавируса в США превысило 90 тысяч человек
- В МИД отреагировали на обвинения США в сговоре Apple c РФ
- В Москве задержан мужчина, открывший стрельбу из окна дома
- В Саратовской области возобновили запрет на прогулки
- В Подмосковье замечены медведи вблизи жилья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru