Онищенко опроверг тотальное снятие ограничений к 1 июня

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов заявил, что снижение суточного прироста числа заражений коронавирусом не повод для отмены режима самоизоляции.

«Смягчения ограничений не будет до 31 числа. Мы будем настаивать, чтобы не было снятия ограничений, потому что нет оснований для смягчения. Положительная динамика — это не основание для смягчения, а наоборот нужно удержать эту положительную динамику. А чтобы её удержать, должны быть реализованы дальнейшие меры», - рассказал он радиостанции «Говорит Москва».

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН сообщил, что к началу июня не удастся отменить все ограничения, а где-то меры и вовсе будут усилены.