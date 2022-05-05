Доктор Мясников назвал причину распространенности подагры

Причина распространенности подагры у россиян связана с тем, что ее просто не долечивают. Об этом в своем Telegram-канале написал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, сейчас это заболевание может быть диагностировано минимум у 3% от общего числа россиян, что достаточно много.

Мясников напомнил, что много лет максимальной дозой аллопуринола, лекарства для снижения уровня мочевой кислоты, считали 300 мг в день, в связи с чем болезнь не получалось вылечить до конца.