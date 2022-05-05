Доктор Мясников назвал причину распространенности подагры
Причина распространенности подагры у россиян связана с тем, что ее просто не долечивают. Об этом в своем Telegram-канале написал врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, сейчас это заболевание может быть диагностировано минимум у 3% от общего числа россиян, что достаточно много.
Мясников напомнил, что много лет максимальной дозой аллопуринола, лекарства для снижения уровня мочевой кислоты, считали 300 мг в день, в связи с чем болезнь не получалось вылечить до конца.
При этом, по словам врача, сейчас разрешенная доза этого препарата составляет 900 мг в сутки. В связи с этим он добавил, что его необходимо принимать так, чтобы уровень мочевой кислоты был ниже 357 ммоль/л. Мясников отметил, что это предельная концентрация, при которой мочевая кислота еще может растворяться, не оседая в суставах и почках.
Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» скептически отнесся к перспективе создания в России вакцины от сезонной аллергии.
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