Врач не поверил, что россияне стали жить дольше
Средняя продолжительность жизни в России растет слишком быстрыми темпами, заявил НСН Юрий Конев.
Увеличение средней продолжительности жизни в России в последние 10-15 лет вызывает вопросы, так как это похоже на статистическую манипуляцию, рассказал НСН доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев.
Средняя продолжительность жизни в России за четверть века выросла на восемь лет до 74-летнего возраста. Об этом сообщили эксперты фонда «Росконгресс» и издания «Ведомости» в совместном докладе «Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью», подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Конев усомнился, что России удалось так быстро преодолеть проблемы распада СССР.
«У нас показатели опустились в трудные годы, когда в 1990-е продолжительность жизни мужчин доходила до 55 лет. Если вспомнить историю этого процесса, то среднеожидаемая продолжительность жизни в Советском Союзе была чуть выше 70 лет. А потом начались революционные преобразования, которые привели к тому, что этот показатель резко упал. В настоящее время он, конечно, превысил 70 лет. Но такими быстрыми темпами он не может изменяться в положительную сторону. Это статистические игры. Если раньше требовались годы и даже десятилетия на изменения, то тут на протяжении буквально 10-15 лет произошли кардинальные сдвиги. Даже пандемия COVID-19 якобы не повлияла: во всем мире повлияла, а у нас нет», — указал он.
Ранее Конев дал советы в беседе с НСН, как снизить риски инфаркта при сидячей работе.
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