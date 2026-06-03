Увеличение средней продолжительности жизни в России в последние 10-15 лет вызывает вопросы, так как это похоже на статистическую манипуляцию, рассказал НСН доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев.

Средняя продолжительность жизни в России за четверть века выросла на восемь лет до 74-летнего возраста. Об этом сообщили эксперты фонда «Росконгресс» и издания «Ведомости» в совместном докладе «Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью», подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Конев усомнился, что России удалось так быстро преодолеть проблемы распада СССР.