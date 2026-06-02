В России средняя продолжительность жизни выросла на восемь лет
Средняя продолжительность жизни в России стала больше на 8 лет за последние 25 лет. Об этом говорится в докладе «Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью» издания «Ведомости» и фонда «Росконгресс».
В документе отмечается, что за четверть века продолжительность жизни в среднем по миру увеличилась на 7 лет (с 66 до 74 лет), в России - на 8 лет (с 65 до 74).
Аналитики связали изменения с улучшением состояния здоровья населения. У людей старше 50 лет оно лучше, чем у предыдущего поколения в таком же возрасте.
Ранее главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева рассказала, что увеличение продолжительности жизни - глобальная тенденция. По ее словам, население во всем мире стареет, в связи с этим меняется запрос к государству и обществу.
